Умер Виктор Семенов - актер из фильма "Золотой теленок"
В понедельник, 25 ноября, умер Виктор Семенов. Заслуженному артисту России было 76 лет
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В минувший понедельник, 25 ноября, умер Виктор Семенов - заслуженный артист России, актер московского Театра на Таганке. Смерть застала его в возрасте 76 лет.
"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", - говорится в посте на странице театра в Facebook.
Причина смерти актера не уточняется. Дату и место прощания сообщат позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU