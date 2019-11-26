2019-11-26T12:54:41+03:00
Общество

Умер Виктор Семенов - актер из фильма "Золотой теленок"

В понедельник, 25 ноября, умер Виктор Семенов. Заслуженному артисту России было 76 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В минувший понедельник, 25 ноября, умер Виктор Семенов - заслуженный артист России, актер московского Театра на Таганке. Смерть застала его в возрасте 76 лет.

"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", - говорится в посте на странице театра в Facebook.

Причина смерти актера не уточняется. Дату и место прощания сообщат позже.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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