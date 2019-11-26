Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-26T13:02:35+03:00

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Черника способна снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые, проанализировав эффект от употребления различных ягод.

Как оказалось, именно черника богата полифенолами и является замечательным антиоксидантом, который помогает организму лучше усваивать и перерабатывать глюкозу. Кроме того свежая черника подавляет воспалительные процессы и препятствует появлению клеток, которые способны вызывать появление бляшек на стенках сосудов.

Как отмечают специалисты, эта ягода обладает еще одним полезным свойством. Черника способна снизить риск воспаления миокарда, а также выронить содержание липидов в организме, передает «Федеральное агентство новостей».

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ученые рекомендуют съедать по одной чашке черники в день. Однако специалисты отмечают, что необходимо обращать внимание и на другие факторы, чтобы ягода оказала максимально положительный эффект. В частности, медики рекомендуют придерживаться здорового питания и уделять время физическим нагрузкам, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU