Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-26T13:54:49+03:00

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Адвокат Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.

Сейчас Илья Брык, адвокат Голосной, пытается попасть в СИЗО, откуда подзащитную должны в скором времени отпустить.

- Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю, - сообщил защитник сообщил агентству РИА Новости.

21 ноября Ирина Голосная была доставлена на допрос в Следственный комитет России, а в понедельник 25 ноября арестована по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Её арест должен был продлиться до 20 января. По данным следствия, Голосная поручила своим сотрудникам подготовить заключение об опломбировании приборов, умышленно игнорируя то, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам. Подчинённые исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", рассказали в СК. В итоге компания продолжила производство пива, не отправляя отчёты государству. Таким образом компания избежала уплаты 58 миллионов рублей налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU