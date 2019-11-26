В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-26T13:42:26+03:00

В Госдуму внесли законопроект об удостоверении личности на пластиковой карте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На едином носителе будут содержаться данные всех документов, удостоверяющих личность

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Депутат Сергей Иванов внес в Государственную думу законопроект о создании единого перечня документов, удостоверяющих личность гражданина России. Речь идет о создании пластиковой карты, которая бы заменила собой паспорт и стала бы электронным носителем персональных данных.

Парламентарий считает, что сейчас законодательство о правоотношениях в сфере удостоверяющих личность документов носит слишком "разрозненный и запутанный характер". Также, по мнению Иванова, в нем отсутствуют общие принципы и требования к оформлению, выдаче и замене таких бумаг. Отсутствие четкого перечня документов, являющихся основными, порой препятствует совершению по ним гражданско-правовых сделок.

В связи со всем вышеперечисленном законопроектом вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность. Кроме того, устанавливается перечень сведений обязательных для внесения на носитель. С другими пунктами проекта можно ознакомиться на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что в 2021 году российские бумажные паспорта заменят на электронные. Вместо маленькой книжечки будет пластиковая карта с чипом.

ИСТОЧНИК KP.RU