2019-11-26T13:42:26+03:00
Общество

В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой

На едином носителе будут содержаться данные всех документов, удостоверяющих личность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Госдуму внесли законопроект об удостоверении личности на пластиковой картеВ Госдуму внесли законопроект об удостоверении личности на пластиковой картеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Депутат Сергей Иванов внес в Государственную думу законопроект о создании единого перечня документов, удостоверяющих личность гражданина России. Речь идет о создании пластиковой карты, которая бы заменила собой паспорт и стала бы электронным носителем персональных данных.

Парламентарий считает, что сейчас законодательство о правоотношениях в сфере удостоверяющих личность документов носит слишком "разрозненный и запутанный характер". Также, по мнению Иванова, в нем отсутствуют общие принципы и требования к оформлению, выдаче и замене таких бумаг. Отсутствие четкого перечня документов, являющихся основными, порой препятствует совершению по ним гражданско-правовых сделок.

В связи со всем вышеперечисленном законопроектом вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность. Кроме того, устанавливается перечень сведений обязательных для внесения на носитель. С другими пунктами проекта можно ознакомиться на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что в 2021 году российские бумажные паспорта заменят на электронные. Вместо маленькой книжечки будет пластиковая карта с чипом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
Центробанк предостерегает банки России от операций в евро
Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду
Умер Виктор Семенов - актер из фильма "Золотой теленок"
ФСБ задержала экс-заместителя начальника уголовного розыска в Москве
В Мали столкнулись два вертолета: погибли 13 французских военных
Российские медики помогают вернувшимся в Пальмиру сирийцам
Турист в Венеции чуть не утонул в канале, делая селфи
Маурицио Сарри рассказал о состоянии Роналду
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию
Песков опроверг подготовку встречи Путина с главами спортивных федераций
Похищенных в Мексике актера и туриста освободили из плена
Роструд предостерегает россиян о поддельных штрафах от имени трудовых инспекций
В Риме хотят ограничить доступ к фонтану Треви для туристов
В Подмосковье нашли труп таксиста, пролежавший в машине несколько дней
Посол РФ в Великобритании: диалог по выдаче виз идет тяжело
Землетрясение в Албании: погибли не менее четырех человек
В WhatsApp планирутеся появление функции исчезающих сообщений
В МВД назвали преступления, которые чаще всего происходят в канун Нового года
Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на орбиту
"Нафтогаз" пригрозил закачкой транзитного газа из России в свои хранилища
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не разориться в «черную пятницу»
Банки стали чаще передавать долги коллекторам