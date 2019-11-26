Четверть рациона белых медведей составляет пластик

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-26T14:28:48+03:00

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Российское научное сообщество очень обеспокоено тем, что белые медведи всё больше употребляют в пищу пластик. Об этом заявил заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Ивана Мизина.

На данный момент пластиковый мусор составляет четверть рациона животных. Это стало известно после изучения содержимого желудка и экскрементов медведей, которые всё чаще ищут пропитание вблизи свалок у населенных пунктов. Кроме белых медведей от загрязнения пластиковыми отходами страдают также морские млекопитающие и птицы Арктики.

"В любой момент превышение какого-то процентного порога приведет к тому, что животные начнут гибнуть", - заявил Мизин информагентству Интерфакс.

Морские млекопитающие погибают также из-за морского мусора, например, рыболовных снастей. Иван Мизин напомнил, что в 2015 году у мыса архипелага Новая Земля погиб гренландский кит. Выяснилось, что он запутался в рыболовецкой сети.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о полярном медведе, который преодолел тысячи километров тундры и вышел к людям в Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU