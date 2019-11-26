Автоэксперт объяснил почему стоит ждать подорожания машин

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-26T14:28:50+03:00

Автоэксперт объяснил на сколько вырастут цены на машины в 2020 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Автоэксперт объяснил, почему стоит ждать подорожания авто в 2020 году и на какую сумму может увеличиться ценник.

В Минпромторге объясняют, что рост будет связан с индексацией ставок утилизационного сбора. Российские производители могут рассчитывать на меры государственной поддержки, а вот иностранные поставщики будут сами решать данные вопросы. Скорее всего, обязательный платеж будет заложен в стоимости ввозимого в страну авто. Ожидается, что увеличение будет в пределах 2-5 процентов.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто объяснил ИА «НСН», что утилизационный сбор платят все производители. В среднем он составляет сто тысяч рублей.

- Допускаю что в среднем подорожание иномарок будет в пределах 100 тысяч рублей. На российской авторынке это тоже отразится, стоит ждать увеличение примерно на 10 тысяч рублей. Это будет сильный удар по рынку, - говорит Моржаретто.

Автопроизводители уже обращались в правительство, призывали не поднимать сейчас утилизационный сбор, так как авторынок падает.

С 1 января 2020 года вырастут ставки утилизационного сбора. Больше всего ставки увеличат в сегменте легковых авто – 110,7%. На авто с объемом двигателя до 1л- на 46,1%, а от 3,5 л – на 145%.

ИСТОЧНИК KP.RU