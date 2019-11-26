Обведи "жирную" девочку: американцев возмутило домашнее задание в одной из школ

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-26T14:35:38+03:00

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что такие упражнения провоцируют издевательства над их детьми

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Жительницу американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис возмутило домашнее задание, которое ее маленькая дочь принесла из школы на прошлой неделе. Упражнение заключается в том, что ребенок должен решить, на какой из картинок "толстая" девочка и обвести ее в кружок.

Американка опубликовала фотографию задачки в Facebook, тем самым решив пристыдить администрацию школы. По ее мнению, вместо девочек стоило нарисовать, например, маленького и большого щенков, а такое отношение может привести к развитию "бодишейминга" среди учеников.

"Мы все знаем из телевизора и журналов, что женщина должна быть определенного размера и выглядеть определенным образом. Но, когда мы отправляем наших детей в школу, то надеемся, что их не будут запугивать или дразнить [из-за внешнего вида]", - написала Лорел у себя в посте.

Многие согласились с возмущенной женщиной

Ее позицию поддержали многие другие пользователи, которые также считают, что задание составлено неверно.

"Это неправильно, каждый должен позвонить в школу, в школьный совет. Это просто издевательство и ничего больше", - прокомментировала запись Luciana Shannon.

"Надо мной издевались всю мою жизнь. Давайте же заставим школу и директоров взять на себя ответственность за это", - поделилась личным опытом Judy Jenkins.

Но нашлись и те, кто не нашли в задании ничего предосудительного. В их числе пользовательница под ником Chasity Hoskins.

"Я думаю, что в наши дни общество слишком чувствительно к таким вопросам, но в то же время для 5-6-летнего ребенка это не имеет значения... ["Толстый"] - просто описание, прилагательное, точно такое же, как тощий, хрупкий, бледный, темный или коренастый", - написала она под фото.

Стоит отметить, что школьные упражнения не впервые вызывают недоумение у взрослых. Сайт kp.ru писал, что летом пользователи соцсетей даже поссорились из-за математического уравнения.

ИСТОЧНИК KP.RU