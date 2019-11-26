Курильщиков предупредили о вреде спорта

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-26T15:19:51+03:00

По мнению специалистов, нагрузки не только не устраняют последствия вредной привычки, но и усугубляют проблемы курильщиков с сердцем и лёгкими

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Существующее мнение о том, что физическая активность может помочь избавиться от негативного влияния курения - на самом деле большое заблуждение. По мнению специалистов, когда организм курильщика уже ослаблен потреблением табака, занятия спортом не столько способны укрепить мышцы, сколько подвергнуть сердечно-сосудистую и дыхательную системы излишней нагрузке.

"У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», - отметил в беседе с агентством "Москва" и.о. заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

Самым действенным способом ослабить последствия табакокурения Валерий Лыков считает не занятия спортом, а отказ от табака вообще. При этом переход на электронные или более легкие сигареты отказом от курения не считается: "Перейдя на «легкие» сорта, курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет, сильнее и чаще затягиваться, увеличивая дозу полученного никотина и смол" - утверждает специалист.

Напомним, что недавно кабинетом министров Российской Федерации была утверждена антитабачная концепция до 2035 года, направленная на сокращение числа курильщиков в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU