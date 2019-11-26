2019-11-26T14:44:43+03:00
Политика

Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными

Киев лишь планирует начать диалог с Москвой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с РоссиейЗеленский назвал сложными отношения Украины с РоссиейФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в отношениях Украины и России как очень сложную. Такая фраза прозвучала на совместном брифинге главы государства и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд в Таллине.

"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал президент.

При этом сначала он заявил, что Киев уже вступил в диалог с Москвой, а потом исправился, честно сказав, что связи будут налаживаться на "нормандской встрече" во Франции.

Что касается недавнего разговора Зеленского с российским главой Владимиром Путиным, то главной темой телефонного обсуждения было подписание нового долгосрочного газового договора.

"Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы", - цитирует ТАСС украинского президента.

Также было затронуто недавнее возвращение Украине трех кораблей, задержанных в конце прошлого года за провокацию, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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