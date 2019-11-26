Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в отношениях Украины и России как очень сложную. Такая фраза прозвучала на совместном брифинге главы государства и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд в Таллине.
"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал президент.
При этом сначала он заявил, что Киев уже вступил в диалог с Москвой, а потом исправился, честно сказав, что связи будут налаживаться на "нормандской встрече" во Франции.
Что касается недавнего разговора Зеленского с российским главой Владимиром Путиным, то главной темой телефонного обсуждения было подписание нового долгосрочного газового договора.
"Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы", - цитирует ТАСС украинского президента.
Также было затронуто недавнее возвращение Украине трех кораблей, задержанных в конце прошлого года за провокацию, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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