Facebook будет оплачивать участие в опросах

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-26T15:20:12+03:00

Сервис будет доступен в 2020 году

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Социальная сеть Facebook презентовала приложение Viewpoints, с помощью которого участие пользователей в опросах и исследованиях, а также выполнение заданий будут оплачиваться. Американская компания таким образом хочет получать обратную связь для улучшения самого Facebook и своих дочерних сервисов: Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.

Сейчас предложение работает только в США для тех, кому больше 18 лет. Для прохождения опроса участнику надо обладать аккаунтом Facebook и заполнить свои данные: имя, дату рождения, пол, страну и адрес электронной почты. Участие в каждом исследовании оплачивается очками, которые могут быть оплачены на счёт PayPal при наборе необходимого количества. Представители социальной сети отмечают, что не планируют публиковать и продавать данные пользователей третьей стороне.

Сервис планируют сделать доступным для других стран в 2020 году.

Весной 2019 лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к ответу Марка Цукерберга, основателя Facebook, за масштабную утечку конфиденциальных данных 87 миллионов пользователей в целях политрекламы кампании Дональда Трампа.

В октябре 2019 Марк Цукерберг прокомментировал предъявленные ему обвинения во вмешательстве компании в выборы в России 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU