Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Владимир Путин побывал на Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» и рассказал, как выбирал профессию. Президент признался, что с родителями и тренером были долгие дискуссии о том, куда отправиться учиться после школы.
- Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я все примерял на себя. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают, - сказал Владимир Путин.
Современным школьникам он пожелал тщательно работать над выбором профессии. Понять, что это дело жизни, сказал глава государства, будет легко:
- Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата, - приводит слова президента РИА Новости.
Он рассказал, почему важно получать знания по всем предметам в школе и вузе, даже если поначалу кажется, что эта информация не пригодится в жизни и профессии. Президент считает, что накопление знаний "формирует мировоззрение".
Путин по телемосту пообщался с участниками форума «ПроеКториЯ».
ИСТОЧНИК KP.RU