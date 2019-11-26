2019-11-26T16:37:39+03:00
В мире

Первая леди Украины продает свои платье на аукционе

Жена Владимира Зеленского решила отдать платье, которое раскритиковали пользователи Сети
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Платье уходит на торгиПлатье уходит на торгиФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Первая леди Украины Елена Зеленская решила продать свое платье, которое раскритиковали пользователи сети. Она объявила о том, что выставит желтый наряд на аукцион. В этом наряде Зеленская посещала интронизацию японского императора Нарухито в Токио. Тогда пользователям социальных сетей не понравился цвет наряда, желтый, посчитали интернет-«эксперты», совсем не праздничный цвет и вообще, Зеленская оскорбила императора, появившись на церемонии в таком наряде.

Так что первая леди Украины захотела избавиться от наряда.

- Я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина, - написала на странице в инстаграм Елена Зеленская.

Деньги с аукциона пойдут в помощь больным онкологическими заболеваниями детям.

В Сети внимательно относятся к выбору нарядов первых леди разных стран, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, в соцсетях стали обсуждать наряд его супруги Елены - так, не все поддержали выбор наряда Елены на "обед первых леди" в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»
В МОК призвали разрешить выступить на Олимпиаде не замешанным в истории с допингом российским спортсменам
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он спустил выигрыш
Facebook будет оплачивать участие в опросах
Курильщиков предупредили о вреде спорта
Президент Турции призвал граждан отказаться от долларов в пользу национальной валюты
Лавров выступил за "честный разговор" по допинговому скандалу
Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными
Обведи "жирную" девочку: американцев возмутило домашнее задание в одной из школ
Автоэксперт объяснил почему стоит ждать подорожания машин
Четверть рациона белых медведей составляет пластик
Ежемесячные 50-рублёвые выплаты на детей отменят в России
Тюменцы все чаще стали пользоваться электронными сервисами
"Поддержим боевую мощь!": К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой
Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
Центробанк предостерегает банки России от операций в евро
Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду