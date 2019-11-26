Первая леди Украины продает свои платье на аукционе

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-26T16:37:39+03:00

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Первая леди Украины Елена Зеленская решила продать свое платье, которое раскритиковали пользователи сети. Она объявила о том, что выставит желтый наряд на аукцион. В этом наряде Зеленская посещала интронизацию японского императора Нарухито в Токио. Тогда пользователям социальных сетей не понравился цвет наряда, желтый, посчитали интернет-«эксперты», совсем не праздничный цвет и вообще, Зеленская оскорбила императора, появившись на церемонии в таком наряде.

Так что первая леди Украины захотела избавиться от наряда.

- Я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина, - написала на странице в инстаграм Елена Зеленская.

Деньги с аукциона пойдут в помощь больным онкологическими заболеваниями детям.

В Сети внимательно относятся к выбору нарядов первых леди разных стран, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, в соцсетях стали обсуждать наряд его супруги Елены - так, не все поддержали выбор наряда Елены на "обед первых леди" в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU