Первая леди Украины продает свои платье на аукционе
Первая леди Украины Елена Зеленская решила продать свое платье, которое раскритиковали пользователи сети. Она объявила о том, что выставит желтый наряд на аукцион. В этом наряде Зеленская посещала интронизацию японского императора Нарухито в Токио. Тогда пользователям социальных сетей не понравился цвет наряда, желтый, посчитали интернет-«эксперты», совсем не праздничный цвет и вообще, Зеленская оскорбила императора, появившись на церемонии в таком наряде.
Так что первая леди Украины захотела избавиться от наряда.
- Я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина, - написала на странице в инстаграм Елена Зеленская.
Деньги с аукциона пойдут в помощь больным онкологическими заболеваниями детям.
В Сети внимательно относятся к выбору нарядов первых леди разных стран, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, в соцсетях стали обсуждать наряд его супруги Елены - так, не все поддержали выбор наряда Елены на "обед первых леди" в Нью-Йорке.
ИСТОЧНИК KP.RU