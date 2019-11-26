Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-26T17:03:37+03:00

Во время телемоста со школьниками глава государства сказал, что конкурентное преимущество российских проектов компании – в математике

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Президент Владимир Путин пообщался со школьниками и учителями из разных регионов на форуме «Проектория». В режиме телемоста глава государства рассказал детям о том, какие преимущества есть у российских компаний и почему так важно уделять внимание образованию. В качестве примера компании, которая реализует масштабные проекты с иностранными фирмами, он привел «Яндекс». Президент несколько дней назад встретился с акционерами компании.

- Конкурентное преимущество России в этих проектах – в математике, тогда как за рубежом больше развиты технологии и лучше налажено производство. И специалисты в этом плане хорошие есть [за рубежом], но нет такой школы, как у нас, математической, - приводит слова Владимира Путина "Ведомости".

Во вторник 26 ноября президент побывал на Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», где рассказал о том, как выбирал после школы профессию. Президент вспомнил, что с родителями и тренером вел долгие дискуссии, планы, как у любого подростка менялись – он хотел быть то летчиком, то моряком».

ИСТОЧНИК KP.RU