2019-11-26T17:08:09+03:00
Экономика

Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству

Фирма, которая печатает британские паспорта и деньги предупредила о возможном банкротстве - из-за растущих долгов и падающих цен на акции
Ольга МАТЫС
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В компании "De La Rue", которая является одним из крупнейших производителей ценных бумаг в мире, заявили, что "при самом худшем сценарии" организация не сможет продолжать работать в непрерывном режиме из-за растущих рисков и долгов. Исполнительный директор Клайв Вачер заявил, что были зафиксированы значительные изменения на рынке, приведшие к печальным последствиям в функционировании "De La Rue".

«Мы уже определили и начали предпринимать срочные меры, необходимые для стабилизации бизнеса. С ужесточением контроля над расходами и более жестким управлением денежными средствами в сочетании с акцентом на инновации и преодолением падения доходов мы станем более экономной, более эффективной компанией и повысить акционерную стоимость», - рассказал он. Также Вачер добавил, что о сокращениях в штате из двадцати пяти тысяч сотрудников речи пока не идет.

Однако ведущий аналитик сайта Markets.com Нил Уилсон рассказал в беседе с онлайн-версией газеты "Daily Mirror", что компания уже "балансирует на грани" банкротства. Чтобы взять свои долги под контроль, "De La Rue" ранее объявили о приостановлении выплат инвесторам. Это обрушило стоимость акций фирмы на 24%, и на данный момент стоимость производителя британских (и не только) паспортов, банкнот, марок и других ценных бумаг гораздо ниже, чем сумма всех долгов компании.

Ранее kp.ru рассказывал о возможном ужесточении антироссийских санкций со стороны Лондона после окончательного "развода" Великобритании и ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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