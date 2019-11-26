2019-11-26T17:28:48+03:00
Общество

В храме Росгвардии прошло богослужение в честь первого командующего войсками правопорядка России

Военнослужащие почтили память генерала от инфантерии Комаровского
Ася ХОВАНСКАЯ
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На службе присутствовали военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардииНа службе присутствовали военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии
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Во вторник, в преддверии 250-летия со дня рождения первого командующего войсками правопорядка России генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, в строящемся главном храме Росгвардии в Балашихе впервые прошло богослужение в память о военачальнике.

На службе присутствовали военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ с семьями и местные жители.

- Не имея ни громкой фамилии, ни родственных связей, благодаря своим способностям Комаровский был замечен при дворе и сумел сделать яркую карьеру. Немногие знают об участии Евграфа Комаровского в штурме Чертова моста в ходе Альпийского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова, а также о роли руководимой им внутренней стражи во время Отечественной войны 1812 года, - отметил настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов.

СПРАВА «КП»:

Евграф Комаровский участвовал в 1799 году в Итальянском и Швейцарском походах под командованием Суворова. Был отмечен орденом Святой Анны 2-й степени за отличия «при разбитии многочисленного неприятеля при реках Тидоне, Треббии и Нуро». В 1811 году был назначен инспектором внутренней стражи.

Во время Отечественной войны 1812 года содействовал формированию государственного ополчения и резервных полков. В это же время занимался организацией и строительством войск правопорядка. В 1816 году назначен командиром Отдельного корпуса внутренней стражи. В том же году произведен в генерал-лейтенанты, а в 1828 году «за отличия по службе» получил звание генерала от инфантерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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