2019-11-26T17:55:16+03:00
В мире

NBC News: Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства

Здание конгресса США эвакуировано
Юлия САЛЬНИКОВА
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Воздушное пространство нарушил истребительВоздушное пространство нарушил истребительФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецслужбы США эвакуировали Белый дом и Капитолий из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном. По сообщению NBC News, в небе засекли истребитель.

Секретная служба заявила в своем заявлении, что кратковременная блокировка выла вызвана нарушением воздушного пространства в зоне "национальной столицы". В боевую готовность приведены американские самолеты ВВС США.

- Истребители были мобилизованы, - сообщили в издании.

Спустя 20 минут, людей стали обратно запускать в здания. Что это было за воздушное судно, американские СМИ не сообщают. Власти страны заявляют - опасности нет.

Журналисты в твиттер написали, что с Северной лужайки Белого дома прессу поместили в "брифинговую комнату" и не выпускали до тех пор, пока угроза не миновала.

- Самолет не считается враждебным,- в итоге сообщили в Спецслужбах США.

Территорию Белого дома перекрыли из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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