2019-11-26T19:11:17+03:00
Общество

В России предложили принимать детей в игровые зоны только по паспорту родителей

Мосгордума внесла в российский парламент законопроект, который предусмотрит и условия пребывания детей в игровой зоне, и обязательные меры предосторожности для родителей
Ольга МАТЫС
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В Госдуму внести законопроект о детских игровых комнатахВ Госдуму внести законопроект о детских игровых комнатахФото: Мария ЛЕНЦ
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Родители смогут оставлять своих детей в специальных игровых комнатах только при условии предъявления паспорта. Такие меры предусматривает законопроект Мосгордумы, внесенный на рассмотрение в нижнюю палату Государственной Думы во вторник, 26 ноября.

Поводом для инициативы стало отсутствие всякого законодательного контроля за игровыми комнатами в торговых центрах и других организациях. В планах авторов законопроекта - ввести в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" понятие "временный присмотр за детьми". Это целый комплекс мер по созданию детского досуга в правильно оборудованном помещении, под присмотром людей, соответствующих определенной квалификации. Так, например, люди, не имеющие личной медицинской книжки, а также признанные недееспособными либо имеющие определенные судимости.

При этом законопроект предусматривает регулирование действий родителей, оставляющих детей под присмотром временной няни.

Во-первых, родители или заменяющие их лица обязаны будут предъявлять документы, подтверждающие их личность.

Во-вторых, они должны будут подписать добровольное согласие на временный присмотр за их детьми и указать контакты для оперативной связи с ними.

В-третьих, они должны доказать, что у детей нет признаков простуды, гриппа или других инфекционных заболеваний. Также "с учетом норм социального общения и принятых в обществе нравственных ценностей" родители должны письменно подтвердить, что готовы в любой момент забрать свое чадо, если оно плохо себя ведёт, нападает на других детей или очень хочет назад, к родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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