2019-11-26T18:11:52+03:00
Общество

В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей

Президент отменил указ 1994 года
Елена АКИМОВА
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В Госдуме напомнили о мерах поддержки семей с детьмиВ Госдуме напомнили о мерах поддержки семей с детьмиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 1 января 2020 года в России прекратят выплачивать ежемесячные компенсации в 50 рублей, которые сейчас получают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что прежде чем решаться на отмену каких-то льгот, государство должно продумать иные меры поддержки семей.

- По сути были изменены критерии нуждаемости. Так по законодательству при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий, - объясняет ИА «НСН» Окунева.

Она отметила, что средства будут положены семьям, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе.

Вот уже несколько лет пособие, размером в минимальную зарплату, получают семьи, воспитывающие трех и более детей.

Также недавно сайт kp.ru писал о том, что с 2020 года пособия на первого и второго ребёнка вырастут на 7,1%. Компенсация, выплачиваемая ранее до того момента, пока ребёнку не исполнится полтора года, продлена до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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