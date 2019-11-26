Аббас пригрозил полностью разорвать отношения с США после признания Вашинтоном Иорданской долины за Израилем

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-26T18:28:58+03:00

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Президент Палестины пригрозил разорвать отношения с Израилем и США после из-за законности поселений. Речь идет об Иорданской долине, которую в Белом доме признали частью Израиля. Махмуд Аббас заявил о планах обратиться в Международный уголовный суд.

в Палестине внимательно следят за действиями Израиля, власти этой страны готовятся провести закон об аннексии Иорданской долины.

- Если израильский премьер действительно предпримет нечто подобное, то мы в свою очередь обратимся в ООН, Международный уголовный суд, а также пойдем на окончательный и бесповоротный разрыв всех отношений с Израилем, - приводит слова Аббаха РИА Новости.

Он сообщил, что руководство Палестины еще на прошлой неделе начало консультации с политическими силами разных стран по поводу действий израильских властей, а также позиции, которую заняли по этому вопросу американцы. По словам Аббаха ряд стран включая Россию, стран ЕС, арабских стран встали на сторону Палестины.

Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что новая администрация президента отказывается от позиции, занятой Белым домов во время правления Барака Обмамы. Напомним, Обама считал израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме незаконной.

Палестина ранее прекратила соглашения с Израилем из-за сноса зданий в Восточном Иерусалиме.

ИСТОЧНИК KP.RU