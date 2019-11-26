Колокольцев проинспектировал капитальную реконструкцию здания МВД Коми

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-26T18:19:44+03:00

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Во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в город Сыктывкар. Глава ведомства провел совещание с руководством МВД по Республике Коми и дал поручения по совершенствованию различных направлений оперативно-служебной деятельности.

- Министру продемонстрировали помещения в здании республиканского МВД, в которых несколько месяцев назад завершилась капитальная реконструкция. Сейчас в них размещаются Управление уголовного розыска и группа НЦБ Интерпола, кроме того появились тир и спортивные залы для единоборств и занятий на тренажерах, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время посещения отдела полиции по городу Сыктывкару Глава МВД России ознакомился с условиями несения службы сотрудниками дежурной части, дознания, следствия, оперативных подразделений и побеседовал с личным составом. Глава ведомства почтил память сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при выполнении служебных обязанностей, и возложил цветы к мемориалу "Шагнувшим в бессмертие".

ИСТОЧНИК KP.RU