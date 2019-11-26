2019-11-26T18:52:31+03:00
В мире

В Японии создали распыляемую с помощью спрея «вторую кожу»

Представители косметологической компании считают, что новинка будет полезна пациентам ожоговых и хирургических отделений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Волокна пропускают влагу и воздухВолокна пропускают влагу и воздухФото: Кадр видео
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Японская компания создала спрей, который поможет скрыть косметические и другие дефекты кожи. Новинку уже назвали «второй кожей». При распылении из аэрозоля мелкие волокна прилипают к мембране кожи, образуя слой, который невозможно отличить от кожи человека. Волоконные связи сохраняют эластичность, средство может растягиваться и принимать любые формы и пространства, закрывая участок, который человек хочет скрыть. Волокно пропускает воздух и влагу.

В компании рассчитывают, что с помощью «второй кожи» можно спрятать и ускорить заживление участков тела и лица с ожогами. Пригодится такой аэрозоль пациентам после хирургических вмешательств. Кроме того, искусственная кожа может спрятать родинки и шрамы.

- Я ожидаю, что продажи могут превысить 100 миллиардов иен (918 миллионов долларов), если технология будет распространена на медицинские рынки, - заявил президент Kao Мичитака Савада. Его слова приводит Daily Mail.

На рынок спрей с «искусственной кожей» поступит по цене 532 доллара за баночку.

В 2018 году японские ученые создали робота с биологическими мышцами.

В Японии создали распыляемую кожу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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