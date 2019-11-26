В Японии создали распыляемую с помощью спрея «вторую кожу»
Японская компания создала спрей, который поможет скрыть косметические и другие дефекты кожи. Новинку уже назвали «второй кожей». При распылении из аэрозоля мелкие волокна прилипают к мембране кожи, образуя слой, который невозможно отличить от кожи человека. Волоконные связи сохраняют эластичность, средство может растягиваться и принимать любые формы и пространства, закрывая участок, который человек хочет скрыть. Волокно пропускает воздух и влагу.
В компании рассчитывают, что с помощью «второй кожи» можно спрятать и ускорить заживление участков тела и лица с ожогами. Пригодится такой аэрозоль пациентам после хирургических вмешательств. Кроме того, искусственная кожа может спрятать родинки и шрамы.
- Я ожидаю, что продажи могут превысить 100 миллиардов иен (918 миллионов долларов), если технология будет распространена на медицинские рынки, - заявил президент Kao Мичитака Савада. Его слова приводит Daily Mail.
На рынок спрей с «искусственной кожей» поступит по цене 532 доллара за баночку.
В 2018 году японские ученые создали робота с биологическими мышцами.
В Японии создали распыляемую кожу.
ИСТОЧНИК KP.RU