2019-11-26T19:10:11+03:00
В мире

В Украине хотят помешать реализации проекта «Северный поток - 2» с помощью санкций США

Замглавы МИД Украины рассчитывает на новые антироссийские санкции
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине ждут новых санкций в отношении РоссииВ Украине ждут новых санкций в отношении РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве рассчитывают на новые санкции США против России. Эти экономические ограничения, считает глава МИД Украины Елена Зеркаль, могут помешать реализации проекта «Северный поток-2». Об этом она рассказала корреспонденту РИА Новости во время берлинского форума по внешней политике.

- Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока» особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе, -сказала Зеркаль.

Ранее депутаты бундестага призвали правительство поддержать российский газовый проект и защитить от американских санкций. В Германии считают, что у США есть прямой интерес в том, чтобы не допустить открытия "Северного потока-2". Американцы, по мнению немецких депутатов, хотят навязать станам свой дорогой газ.

Власти Украины объявили о своей готовности через суд оспаривать решение Германии, которая готова внести изменения в газовую директиву ЕС ради "Северного потока".

ИСТОЧНИК KP.RU

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