2019-11-26T19:31:53+03:00
Наука

Илон Маск рассказал, почему треснуло стекло новенькой бронированной Теслы

Непробиваемое стекло треснуло после броска металлического шарика, потому что перед этим дверь машины ударили кувалдой [видео]
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Презентация электрокара Cybertruck прошла с небольшим конфузомПрезентация электрокара Cybertruck прошла с небольшим конфузомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Илон Маск объяснил, почему во время презентации его нового футуристического автомобиля Cybertruck от компании Tesla бронированные стекла не выдержали удара металлического шарика. Как водится, он сделал это в Твиттере.

По словам Илона Маска, до публичной презентации новый автомобиль проходил множество более ранних проверок. Одну из них как раз снимали на видео.

Испытания тяжелого электрокара компании Tesla прошли без накладок."Нужно было сначала бросить шарик в окно, а только ПОТОМ ударять молотом в дверь. В следующий раз..." - написал Маск

На записи дизайнер Cybertruck Франц фон Хольцхаузен точно так же, как и позже на публике бросал в стекло металлический шарик - и в тот раз на стекле не осталось ни царапинки, а сам снаряд просто отлетел от стекла. На расспросы пользователей Твиттера о причинах инцидента на презентации Маск ответил:

"Удар кувалдой о дверь машины привел к тому, что основание стекла треснуло, поэтому при ударе стальной шарик не отскочил. Нужно было сначала бросить шарик в окно, а только ПОТОМ ударять молотом в дверь. В следующий раз..."

Несмотря на такую неудачу на презентации автомобиль Tesla пользуется довольно большой популярностью - число заказов на электрокар прямиком из научно-фантастического фильма достигает двухсот тысяч. Газета "Daily Mail" также пишет о причинах использования угловатого дизайна Cybertruck. Дело здесь не только во влиянии нашумевшего продолжения "Бегущего по лезвию", есть еще и технические особенности производства:

"Cybertruck такой угловатый, потому что вы не можете просто так обрабатывать тридцатислойную ультра-твердую сталь, потому что она сломает пресс" - поделился Илон Маск в своем аккаунте.

Напомним, ранее стало известно о взрыве полноразмерного прототипа ракеты Илона Маска Starship. Как сообщается, ракета не выдержала испытаний на герметичность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
В Казахстане задержали россиянина, который 10 лет находился в международном розыске
В России предложили принимать детей в игровые зоны только по паспорту родителей
В Украине хотят помешать реализации проекта «Северный поток - 2» с помощью санкций США
В Японии создали распыляемую с помощью спрея «вторую кожу»
Колокольцев проинспектировал капитальную реконструкцию здания МВД Коми
Аббас пригрозил полностью разорвать отношения с США после признания Вашинтоном Иорданской долины за Израилем
В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей
NBC News: Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Глава Минспорта России сообщил, что РУСАДА может защитить российский спорт
В храме Росгвардии прошло богослужение в честь первого командующего войсками правопорядка России
Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»