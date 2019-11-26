Илон Маск рассказал, почему треснуло стекло новенькой бронированной Теслы

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-26T19:31:53+03:00

Непробиваемое стекло треснуло после броска металлического шарика, потому что перед этим дверь машины ударили кувалдой [видео]

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Илон Маск объяснил, почему во время презентации его нового футуристического автомобиля Cybertruck от компании Tesla бронированные стекла не выдержали удара металлического шарика. Как водится, он сделал это в Твиттере.

По словам Илона Маска, до публичной презентации новый автомобиль проходил множество более ранних проверок. Одну из них как раз снимали на видео.

Испытания тяжелого электрокара компании Tesla прошли без накладок."Нужно было сначала бросить шарик в окно, а только ПОТОМ ударять молотом в дверь. В следующий раз..." - написал Маск

На записи дизайнер Cybertruck Франц фон Хольцхаузен точно так же, как и позже на публике бросал в стекло металлический шарик - и в тот раз на стекле не осталось ни царапинки, а сам снаряд просто отлетел от стекла. На расспросы пользователей Твиттера о причинах инцидента на презентации Маск ответил:

"Удар кувалдой о дверь машины привел к тому, что основание стекла треснуло, поэтому при ударе стальной шарик не отскочил. Нужно было сначала бросить шарик в окно, а только ПОТОМ ударять молотом в дверь. В следующий раз..."

Несмотря на такую неудачу на презентации автомобиль Tesla пользуется довольно большой популярностью - число заказов на электрокар прямиком из научно-фантастического фильма достигает двухсот тысяч. Газета "Daily Mail" также пишет о причинах использования угловатого дизайна Cybertruck. Дело здесь не только во влиянии нашумевшего продолжения "Бегущего по лезвию", есть еще и технические особенности производства:

"Cybertruck такой угловатый, потому что вы не можете просто так обрабатывать тридцатислойную ультра-твердую сталь, потому что она сломает пресс" - поделился Илон Маск в своем аккаунте.

Напомним, ранее стало известно о взрыве полноразмерного прототипа ракеты Илона Маска Starship. Как сообщается, ракета не выдержала испытаний на герметичность.

ИСТОЧНИК KP.RU