2019-11-26T19:50:53+03:00
Спорт

Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру против "Байера", Смолов - в запасе

Поединок 5 тура Лиги Чемпионов пройдет в Москве на поле "РЖД Арены"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" назвал стартовый состав на игру против "Байера"."Локомотив" назвал стартовый состав на игру против "Байера".Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 ноября, в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" футболисты столичного "Локомотива" проведут матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Команда Юрия Семина примет на своем поле гостей из леверкузенского "Байера". Это будет вторая игра двух клубов в ЛЧ этого сезона.

Хозяева поля огласили стартовый состав команды на игру. С первых минут в основе - оба брата Миранчука Антон и Алексей. А вот форвард Федор Смолов, который только залечил травму - остался в запасе.

Стартовый состав Локомотива на игру против Байера: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные Локомотива на игру против Байера: Коченков, Идову, Мурило, Коломейцев, Кверквелия, Куликов, Смолов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Байер. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:55 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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