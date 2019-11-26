2019-11-26T20:46:42+03:00
Спорт

Фолланд, Бэйли и Венделл - в стартовом составе "Байера" на игру против "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Поединок 5 тура пройдет в Москве на поле стадиона "РЖД Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты "Байера" провели тренировку накануне игры в Черкизово.Футболисты "Байера" провели тренировку накануне игры в Черкизово.Фото: REUTERS
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Вечером во вторник в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" пройдет матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Футболисты "Байера" гостят у столичного "Локомотива" и гости встречи уже назвали стартовый состав команды на этот поединок. Лидеры атак немцев Фолланд, Бэйли - в основном составе "Байера" на игру.

Стартовый состав Байера на игру против Локомотива: Градецки, С.Бендер, Та, Рецос, Венделл, Демирбай, Арангис, Фолланд, Бельараби, Диаби, Бэйли.

Запасные Байера на игру против Локомотива: Паулиньо, Аларио, Л.Бендер, Озджан, Ломб, Баумгартлингер, Драгович.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Байер. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:55 по московскому времени. Матч первого круга в Леверкузене, напомним, выиграл "Локомотив" со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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