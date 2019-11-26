2019-11-26T20:22:15+03:00
Общество

Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»

Лидер группы «Ленинград» обсудил главой Минпросвещения вопрос популяризации рабочих специальностей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Шнуров считает, надо пропагандировать рабочие специальностиСергей Шнуров считает, надо пропагандировать рабочие специальностиФото: Артем КИЛЬКИН
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Министр просвещения Ольга Васильева встретилась с лидером группы «Ленинград» в студии программы «Диалог» на канале «Россия-1». Собеседники обсудили вопрос популяризации рабочих специальностей и то, как сделать так, чтобы молодежь выбирали профессии не по принципу «выгодно-не выгодно», а «хорошо или плохо». По мнению Сергея Шнурова проблема в том, что в России, в отличие от западных стран, нет примеров того, что человек рабочей специальности добивается всемирного успеха.

- У них есть вот такие примеры, когда люди говорят: вот, я очень много работал, и я достиг. У нас кто такой, вот есть такие примеры? – сказал Шнуров. - Нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском.

Он предложил снять фильм не про хоккеистов, а про сварщиков и других представителей рабочих специальностей. Но тут же предположил, что такая картина не будет пользоваться успехом у зрителя и деньги, потраченные на рекламу и создание ленты, не окупятся. Ольга Васильева е согласилась с мнением оппонента о том, что для молодежи моделью успеха являются только блогеры, а не победители олимпиад и ученые.

- Мы должны их воспитывать, тем должна быть нравственная основа, там должен быть стержень, - сказала министр.

Ольга Васильева привела статистику по числу учителей в России: на 16 миллионов школьников приходится 1,3 миллиона учителей. Шнуров ответил, что раньше считал, что «Россия –страна охранников, теперь оказалось, страна учителей».

Ранее Сергей Шнуров признался, что из него вышел бы "неплохой физик".

ИСТОЧНИК KP.RU

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