Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина

СЕГОДНЯ 20:38 2019-11-26T20:43:03+03:00

При этом социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что к женскому лидерству в России стали относиться лучше, чем раньше

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Исследователи ВЦИОМ опросили россиян на тему гендерного лидерства. Оказалось, что в обществе отступают стереотипы о том, что занимать руководящие должности могут только мужчины. Хотя так по-прежнему считают 32 процента опрошенных. Хотя чаще такую позицию объясняют тем, что «так принято в обществе» - 7 процентов людей ответили именно так. Еще 6 процентов мужское лидерство оправдывают сильным характером.

Верят в то, что женщина больше предрасположена к лидерству, 8 процентов россиян. Из них 1 процент считает – их более внимательными, столько же – более ответственными. Еще 1 процент назвал главным женским качеством - умение вести за собой мужчин.

В целом половина опрошенных относится к женскому лидерству позитивно или нейтрально. Чаще всего так отвечали сами женщины, а также представители городов с населением меньше 50 тысяч человек. Однако, сторонники такого явления как женщина-лидер уверены, что руководить дамы могут только в определенных отраслях – так сказали 25 процентов людей. Хорошо у женщин, по их мнению, получится работать в сферах образования, медицины, воспитания детей, моды и красоты.

Определили россияне и факторы, из-за которых женщине трудно продвигаться по карьерной лестнице - это отсутствие заинтересованности (36 процентов), отсутствие лидерских качеств (35 процентов), семейные обязанности (31 процент).

Россия оказалась на втором месте в списке стран, где больше всего руководителей женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU