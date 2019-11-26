Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек

СЕГОДНЯ 21:09 2019-11-26T21:16:32+03:00

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В Албании продолжаются разборы завалов после землетрясения, которое произошло в ночь на вторник 26 ноября. Эпицентр находился недалеко от города Дуррес и столицы республики Тираны. Как только спасатели приступили к операции, стало известно, что число пострадавших превысило сотню. Утром 26 ноября сообщили о четырех погибших, но эта цифра продолжала увеличиваться. К вечеру их стало уже 18. Вскоре телеканал Top channel сообщил об обнаружении еще двух жертв стихии – под завалами в рухнувшем доме нашли тела матери и ее 25-летнего сына.

Семьям пострадавших в стране собирают вещи и деньги - люди остались без крыши над головой, рухнули или повреждены дома. В Албанию прилетели самолеты спасательных служб из Италии, Греции, Франции и Турции. В городе Приштина, где проходила игра баскетбольной команды "Плисаве", болельщики члены баскетбольной команды пришли на помощь людям, пострадавшим от мощного землетрясения.

ИСТОЧНИК KP.RU