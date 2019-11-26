"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Сегодня, 26 ноября, в Москве на стадионе РЖД Арена проходит матч 5 тура Лиги Чемпионов. "Локомотив" играет против "Байера" и в начале игры гости вышли вперед.
На 11-й минуте матча после подачи углового мяч в свои ворота срезал игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. Леверкузенскому клубу в соцсетях напомнили, что в этой Лиге Чемпионов они забили 4 гола, 3 из которых - это мячи в свои ворота их соперников. Немцы ответили стильной шуткой:
- Подпишем долгосрочный контракт с Автоголом в ближайшем январе! - пошутили в клубном Твиттере "Байера" по ходу игры с "Локомотивом".
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Байер. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:55 по московскому времени. Матч первого круга в Леверкузене, напомним, выиграл "Локомотив" со счетом 2:1.
Автогол Жемалетдинова в матче Лиги Чемпионов Локомотив - Байер 0:1 26.11.2019.На 11 минуте матча гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов
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