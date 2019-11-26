2019-11-26T21:41:33+03:00
В мире

Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты

Разбирательство инициировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел Дуров должен предстать перед судом в январе 2020 годаПавел Дуров должен предстать перед судом в январе 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главу компании Telegram Павла Дурова вызвали на допрос в суд по делу о запуске криптовалюты. Согласно постановлению Окружного судьи Нью-Йорка россиянина допросят 7 или 8 января 2020 года. Портал CoinDesk сообщает, что истцом выступает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компании также предстоит оспорить правовой статус токена Gram, который SEC считает незарегистрированной и небезопасной «ценной бумагой». Ранее Комиссия сорвала выпуск блокчейн-проекта. Дуров обратился в суд, чтобы отклонить иск организаци, он намерен добиться признания «альткоина» ценной бумагой.

Помимо Павла Дурова перед судом в Лондоне должны предстать еще два сотрудника компании: Илья Перекопский, который отвечал за связь с инвесторами, Шьям Парех, его имя было указано в письмах Telegram инвесторам.

В SEC подали в суд на Telegram в октябре 2019 года. Они требуют, чтобы проект TON, связанный с блокчейном компании по обмену сообщениями, был остановлен. В Комиссии считают - Telegram завалит американский рынок незарегистрированными ценными бумагами и сделает их доступными для розничных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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