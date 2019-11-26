Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот

СЕГОДНЯ 22:28 2019-11-26T22:35:04+03:00

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В Сеть попали кадры, как система ПРО Израиля «Железный щит» перехватывает вражеские ракеты. Напомним, во вторник 26 ноября в городе Сдерот на юге Израиля прозвучал сигнал тревоги – таким оповещают жителей о возможной воздушной атаке.

Ракетные удары уже не в первый раз наносит по территории Израиля боевики из сектора Газа. Только за несколько дней ноября, с 12 по 14 число, в сторону Израиля выпущено около 450 ракет, сообщает ТАСС. Израильские военные для отражения атаки используют систему противоракетной обороны «Железный щит». 26 ноября вновь удалось перехватить вражеский снаряд.

Ранее в ситуацию попытался вмешаться президент США. Дональд Трамп потребовал прекратить авиа удары по Израилю. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что в Вашингтоне считают Израиль союзником и признают поселения на Западном берегу Иордан законными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746260" frameborder="0"></iframe> ЗРК "Железный купол" ведет перехват ракет над израильским городом Сдерот.

ИСТОЧНИК KP.RU