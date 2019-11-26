2019-11-27T00:06:33+03:00
В мире

Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту

Американскому лидеру направили официальное письмо
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичментуКонгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичментуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председатель юридического комитета Палаты представителей американского Конгресса Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. Слушания должны состояться в среду, 4 декабря.

- Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности, - сказано в официальном документе, пишет "ТАСС".

Конгрессмен также попросил Трампа не позднее 1 декабря проинформировать комитет, намерен ли он или его адвокат принять участие в слушаниях либо направить вопросы свидетелям по делу.

- Я надеюсь, что вы и ваш адвокат предпочтете участвовать в заседании комитета, исходя из норм приличия, - говорится в заключении в официальном письме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента президента. Он напомнил, что однажды демократ станет президентом, и тогда республиканцы также могут попытаться его сместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП
Папа Римский направил Путину телеграмму с благословением для россиян
Власти Амстердама хотят избавиться от «Квартала красных фонарей» в центре города
Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот
Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи
"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина