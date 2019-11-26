Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту
Председатель юридического комитета Палаты представителей американского Конгресса Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. Слушания должны состояться в среду, 4 декабря.
- Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности, - сказано в официальном документе, пишет "ТАСС".
Конгрессмен также попросил Трампа не позднее 1 декабря проинформировать комитет, намерен ли он или его адвокат принять участие в слушаниях либо направить вопросы свидетелям по делу.
- Я надеюсь, что вы и ваш адвокат предпочтете участвовать в заседании комитета, исходя из норм приличия, - говорится в заключении в официальном письме.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента президента. Он напомнил, что однажды демократ станет президентом, и тогда республиканцы также могут попытаться его сместить.
ИСТОЧНИК KP.RU