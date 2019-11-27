СЕГОДНЯ 00:46 2019-11-27T01:50:49+03:00

"Должны быть спокойными при любых обстоятельствах": Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американский лидер Дональд Трамп пошутил про процедуру импичмента во время ежегодной традиции помилования индеек в преддверии Дня Благодарения.

- Демократы обвиняют меня в том, что я действую слишком мягко по отношению к Turkey (Turkey в английском означает как название государства - Турция, так и класс птиц - индейки), - иронично отметил Трамп.

Он заявил, что индейки (демократы и птицы) должны оставаться спокойными при любых обстоятельствах.

- Они уже получили повестки от (главы комитета палаты представителей по разведке) Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг, - заявил Трамп.

В ходе ежегодной традиции президент США помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло. Сообщается, что необычная церемония проходила в Розовом саду Белого дома, пишет Daily Caller.

К слову, традиция подношения парочки индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп пошутил, что хотел бы побороться с японским сумоистом Асаноямой. Об этом президент США заявил перед началом встречи с премьер-министром Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU