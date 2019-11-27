Грузия и Россия смогут возобновить авиасообщение в 2020 году
По словам эксперта, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности
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Российские СМИ пишут, что запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть официально снят в первой половине 2020 года.
По словам эксперта, возобновление перелетов между этими странами могло произойти до конца этого года, но этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии.
Также было подчеркнуто, что, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU