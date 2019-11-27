2019-11-27T06:19:45+03:00
В мире

"Это приведет нас прямо к победе": Трамп заявил, что импичмент поможет ему выиграть выборы в 2020 году

Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент президенту СГА
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это приведет нас прямо к победе": Трамп заявил, что импичмент поможет ему выиграть выборы в 2020 году"Это приведет нас прямо к победе": Трамп заявил, что импичмент поможет ему выиграть выборы в 2020 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что организованное демократами скандальное расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.

- Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах. Мы просто полностью выиграли последние две недели, - подчеркнул Трамп.

Напомним, демократы единодушно поддерживают импичмент Дональду Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают категорически против.

Ранее сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Дональда Трампа в преддверии выборов, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента президента. Он напомнил, что однажды демократ станет президентом, и тогда республиканцы также могут попытаться его сместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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