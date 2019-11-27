Чешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионаже

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-27T06:40:48+03:00

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В Службе безопасности и информации Чехии заявили, что разведслужбы России оказываются среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на чешской территории.

- На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, было еще раз подтверждено, что наиболее агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы России, - отметила чешская контрразведка.

Также особой активностью, по словам специалистов, отмечается и китайская разведка на территории Чехии.

Напомним, в прошлом году глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал РФ "угрозой" для Евросоюза. Якобы Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". Однако он не привел никаких аргументов, которые бы смогли подтвердить, что Россия несет в себе угрозу для Чехии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Посольстве России в Чехии возмутились переносом памятника Коневу в Праге. Памятник маршалу Советского Союза находился на площади Интербригады.

ИСТОЧНИК KP.RU