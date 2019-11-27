2019-11-27T06:40:48+03:00
В мире

Чешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал РФ "угрозой" для Евросоюза
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Чешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионажеЧешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Службе безопасности и информации Чехии заявили, что разведслужбы России оказываются среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на чешской территории.

- На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, было еще раз подтверждено, что наиболее агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы России, - отметила чешская контрразведка.

Также особой активностью, по словам специалистов, отмечается и китайская разведка на территории Чехии.

Напомним, в прошлом году глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал РФ "угрозой" для Евросоюза. Якобы Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". Однако он не привел никаких аргументов, которые бы смогли подтвердить, что Россия несет в себе угрозу для Чехии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Посольстве России в Чехии возмутились переносом памятника Коневу в Праге. Памятник маршалу Советского Союза находился на площади Интербригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Это приведет нас прямо к победе": Трамп заявил, что импичмент поможет ему выиграть выборы в 2020 году
На северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школы
Туроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиян
Грузия и Россия смогут возобновить авиасообщение в 2020 году
По меньшей мере 15 пострадавших в ДТП в Доминикане россиян находятся в критическом положении
США приостановили военную помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
"Уважайте международное право": Главы МИД четырех стран обратились к России из-за Азовского моря
"Смириться с судьбой": Американские СМИ рассказали, почему США стоит признать Крым российским
Турция не поддержала план НАТО по защите Восточной Европы от России
"Нужно двигаться дальше": Автор "Джека Ричера" заявил, что Том Круз слишком стар для боевиков
"Должны быть спокойными при любых обстоятельствах": Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Меланью Трамп освистали во время молодежного форума в Балтиморе
В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП
Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту
Папа Римский направил Путину телеграмму с благословением для россиян
Власти Амстердама хотят избавиться от «Квартала красных фонарей» в центре города
Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот
Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи
"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина