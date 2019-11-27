Погода в Москве на 27 ноября 2019 года: на пару градусов потеплело

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-27T07:29:21+03:00

Публикуем прогноз погоды в Москве на 27 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 27 ноября 2019 года будет облачной с прояснениями. Осадки возможно, но в целом по городу обойдется без них.

В светлое время суток будет на пару градусов теплее, чем в последние несколько дней. Температура составит -3..-1 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -4..-2.

Ветер южного направления разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, наконец-то, начинает приходить в норму - 749 миллиметров ртутного столба.

В ближайшее время в столице будет только теплеть. Согласно данным Гидрометцентра, днем в пятницу и субботу температура остановится в районе +3.

Сайт kp.ru писал, что такие колебания приведут к ледяным дождям. Корка толщиной около одного миллиметра образуется на проводах, ветках деревьев и дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU