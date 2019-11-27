"Я как придурок": Андрей Данилко расплакался и ушел со съемок "X-фактора"

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-27T08:28:57+03:00

Создатель образа Верки Сердючки заявил, что чувствует себя "пустым" и не оправдывающим надежд [видео]

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Создатель образа Верки Сердючки, украинский певец Андрей Данилко в слезах покинул съемки шоу талантов "X-фактор". Артист заявил, что чувствует себя "пустым" и некомпетентным в роли наставника.

Он несколько раз извинился перед зрителями и участниками проекта за то, что не оправдал их надежд, добавив, что, правда, старался. Так, например, певцу было неловко всегда приходить на шоу в черной одежде. Данилко думал, что участникам, возможно, неприятно на это смотреть. Тогда он решил купить себе новую одежду, но надев ее понял, что выглядит странно.

"Я как придурок... Я понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я покину проект. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет", - сказал исполнитель.

По словам Данилко, проблема именно в нем, но сам он ничего не может с этим сделать.

"Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать", - подытожил наставник.

После этого он встал и спешно покинул студию. Руководство телеканала СТБ не стало раскрывать, вернется ли эстрадный артист в шоу в следующем выпуске.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Данилко попал в скандал. Украинец выругался матом после того, как его пристыдили за предвзятое отношение к участнице отбора на "Евровидение".

Неожиданное решение Андрея Данилко Х-фактор 10.Исполнитель в слезах покинул шоу

ИСТОЧНИК KP.RU