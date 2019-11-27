2019-11-27T08:48:28+03:00
Экономика

С воровством денег будет бороться «умная» система мониторинга

Она поможет блокировать сомнительные переводы со счетов населения
Елена АКИМОВА
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Деньги клиентов в банках защитит новая "умная" системаДеньги клиентов в банках защитит новая "умная" системаФото: Анастасия Осипова
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В России могут запустить новый способ борьбы с незаконным снятием денег со счетов. Единая система антифрод-мониторинга сможет замораживать сомнительные денежные переводы. Таким образом усилия кредитных организаций в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета будут объединены. Помимо этого, «умная» система мониторинга позволит защитить быстрые платежи.

Об этом газета "Известия" рассказали два источника на финансовом рынке, информацию подтвердили в крупнейших банках. Оператором платформы выступит Национальная система платежных карт.

В ЦБ обсуждают данную разработку, известно, что внутри платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций. Она будет фиксировать платеж, когда он находится в узловых точках — через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard.

Контролер посылает сигнал о заморозке движения средств по счету, трансакция приостанавливается и ее проверяют в ручном режиме.

Представители банков уверены, что единый мониторинг будет востребован на рынке, но с другой стороны опасаются возможных утечек данных и передачи полной информации о клиентах третьим лицам, пишет .

ИСТОЧНИК KP.RU

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