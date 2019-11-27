Аналитики предрекли Британии полное поражение в случае войны с Россией

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-27T09:02:26+03:00

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Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) выяснил, что в случае "высокоинтенсивного вооруженного конфликта" между НАТО и Россией, который аналитики считают маловероятным, сухопутные войска Великобритании потерпят "полное поражение". Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами специально к предстоящей встрече лидеров стран-членов альянса в Лондоне.

Сотрудники института считают, что Вооруженным силам Соединенного Королевства не достает критической огневой мощи. Также у Британии и других стран НАТО наблюдается острая нехватка артиллерии, боеприпасов и даже транспортных средств. Помочь в этом случае могут лишь "омоложение и модернизация" наземной артиллерии, причем немедленные.

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ИСТОЧНИК KP.RU