Микс анонсов и шуток: на Яндекс.Музыке появился «Плейлист с Алисой»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-27T09:33:11+03:00

В скором времени функция появится и на умных колонках. Фото: предоставлено Яндекс. Музыкой

Голосовой помощник не только подберет песни под ваш вкус, но еще и расскажет забавные истории в перерывах [видео]

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Голосовой помощник Алиса теперь может слушать музыку вместе с вами. Она не только подберет интересный плейлист из 30 треков, но еще и расскажет интересные истории в перерывах.

Ознакомиться со списком песен предлагается один раз в неделю. Выбор основываются на ваших персональных предпочтениях. Каждый трек Алиса представляет в своей ироничной манере. Она много шутит, рассказывает забавные факты и анонсирует новинки на Яндекс.Музыке.

Алиса предложит плейлист из 30 треков, собранных на основе ваших предпочтений. Фото: предоставлено Яндекс. Музыкой

До запуска новой функции к Алисе ежемесячно обращались свыше 45 миллионов пользователей, и многие из них просили включить "Плейлист дня" или что-то порекомендовать. Теперь же желающих может стать еще больше, ведь микс из треков и уникальных голосовых шотов помощника - это по-настоящему жгучая смесь.

Пока плейлист доступен лишь в Яндекс.Музыке на мобильных платформах и в приложении Яндекс, но в скором времени он появится и в умных колонках. Функция станет доступна новым подписчикам после пары дней прослушивания треков.

К слову ранее в этом году сервис совместно с WWF России запустил первый некоммерческий лейбл, который создает треки Birds Records, используя сэмплы на основе пения птиц. Сайт kp.ru писал, что все средства полученные от деятельности бренда идут на сохранение мест обитания пернатых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746307" frameborder="0"></iframe> «Плейлист с Алисой» появился на Яндекс.Музыке.

ИСТОЧНИК KP.RU