На детской площадке в "Парке сказок" Пушкина нашли тело пенсионера

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-27T09:41:51+03:00

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На детской площадке парка Пушкина в Москве обнаружили тело пожилого мужчины. По версии правоохранителей, 61-летний москвич покончил с собой. Его обнаружили посетители парка. Они вызвали полицию и «скорую». Но помочь пенсионеру было уже нечем – его смерть, как сообщили медики, наступила за два часа до того, как тело обнаружили прохожие.

По какой причине пожилой человек решил покончить с собой на детской площадке, и была ли его смерть самоубийством, теперь выясняют полицейские.

- Тело направлено на судебно-медицинское исследование, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший проживал в Люберцах, но был зарегистрирован по другому московскому адресу. Правоохранители сообщили о случившемся близким погибшего, родственников опросят на тему, что могло стать причиной гибели мужчины. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU