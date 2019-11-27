В Москве арестованы двое подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии и его брата

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-27T10:08:43+03:00

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Решением Басманного суда Москвы арестованы два выходца из Ингушетии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, их обвиняют в убийстве главы центра Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Киллер ждал их возле дома, где брат главы центра «Э» снимал квартиру. Он в упор расстрелял сначала сотрудника МВД, затем пытавшегося помочь брату родственника Эльджаркиева. Оба погибли до приезда «скорой».

Сайт kp.ru писал, что задержаны родственники подозреваемого в убийстве. Силовики обыскали дом Курейша Картоева, который по версии правоохранителей, был исполнителем преступления. Обыски прошли по нескольким адресам в селе Экажево. Задержан Ахмед Арапиев. Вскоре стало известно о еще одном задержанном, Гелани Костоеве. Он и Арапиев решением суда были арестованы.

- Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконное ношение оружия"). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева, - сообщил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU