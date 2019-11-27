2019-11-27T10:55:34+03:00
Происшествия

Россиянин пытался продать секретную информацию за рубеж

Сотрудники ФСБ вовремя пресекли преступление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Житель Ижевска хотел обогатиться за счет продажи государственных тайнЖитель Ижевска хотел обогатиться за счет продажи государственных тайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Секретная информация о российских военно-космических разработках едва не "утекла" за рубеж. Житель Ижевска, ранее имевший доступ с составляющим гостайну сведениям, хотел продавать их иностранному государству.

Сотрудники Управления ФСБ по Удмуртии вовремя пресекли преступление. На несостоявшегося шпиона вышли, когда он пытался установить контакт с потенциальными покупателями. Согласно данным спецслужб, ижевчанин планировал не разовую сделку, а создание целой сети, которая бы занималась добычей секретных сведений.

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

К счастью, ущерба безопасности РФ не нанесено. Мужчине объявлено предостережение о недопустимости действий, которые могут квалифицироваться как государственная измена.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Ростовской области задержали военнослужащего, который предал присягу и собирал секретные сведения по заданию Минобороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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