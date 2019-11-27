В России создана винтовка с дальностью поражения до двух километров

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-27T10:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В России модифицировали снайперкую винтовку Т-5000 - ORSIS-375CT. Ее главное преимущество в дальности поражения, этот параметр увеличен до двух километров. Несмотря на то, что в серийные продажи оружия еще не стартовали, в планах выпустить на рынок винтовки в 2020 году, компания Промтехнология уже получает предзаказы. Причем желающие приобрести модифицированное оружие есть не только в России, поступают обращения из разных стран.

Тестовые испытания снайперской винтовки прошли успешно. Технически все готово к выпуску оружия.

- Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT, - рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году, другой производитель оружия в России, концерн "Калашников", представил президенту образцы двух экспериментальных снайперских винтовок.

ИСТОЧНИК KP.RU