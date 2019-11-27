Партия Порошенко призвала отказаться от прямых поставок газа из России

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-27T10:25:06+03:00

В партии заявили, что обретение газовой независимости стало одним из самых значимых достижений Порошенко Фото: REUTERS

В "Европейской солидарности" заявили, что новые власти сдают страну энергетически и экономически

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Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых поставок газа в страну из России. В политсиле считают, что такое решение станет угрозой национальной безопасности, а потому может быть воспринято как государственная измена.

"Украину опять сажают на российскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны - агрессора", - говорится в заявлении на сайте партии.

Именно поэтому политики призывают граждан и оппозицию объединиться, чтобы не пустить Россию на энергетический рынок Украины. Также сторонники Порошенко требуют наказать министра энергетики и защиты окружающей среды страны Алексея Оржеля за "самодеятельность". В "Европейской солидарности" считают, что он заслужил не только отставку, но и уголовное преследование.

"Обретение газовой независимости при президентстве Порошенко стало одним из наиболее стратегических достижений и ударом по интересам Москвы", - заявили в пресс-службе.

Теперь же по мнению политиков Украину продают, "сдают" энергетически и экономически.

Напомним, что газовый контракт между странами истекает в конце этого года. Ситуацию осложняют судебные споры компаний. В России готовы подписать новое соглашение при условии двустороннего отказа от претензий. "Нафтогаз" по-прежнему рассчитывает на компенсации от "Газпрома", передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU