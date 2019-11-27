«Звенья одной цепи»: В Совфеде ответили главам МИД четырех стран

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-27T10:26:04+03:00

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призывы к России «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам». Такую позицию высказали главы МИД сразу четырех стран: Эстонии, Литвы, Швеции и Украины.

Джабаров отметил, что подобный альянс наблюдается уже не в первый раз.

-В частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Звенья одной цепи. Швеция всегда поддерживают украинскую делегацию в её русофобских нападках, - комментирует RT сенатор.

Он также напомнил, что сегодня вся Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией. И только данные страны «продолжают мутить воду».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что дипломаты обратились к РФ с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Дипломаты сделали подобное заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU