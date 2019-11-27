Беспилотники-киллеры будут бороться с дронами-нарушителями в России
Аппараты отслеживают БПЛА, догоняют их и набрасывают сеть
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В России разработали беспилотники-киллеры, которые способны отслеживать, перехватывать и обезвреживать вражеские дроны. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
По его словам, сейчас для защиты воздушного пространства нашей страны от беспилотных летательных аппаратов существует не только РЭБ-овские комплексы, но и активные дроны.
" [Они] отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть", - пояснил Кладов.
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ИСТОЧНИК KP.RU