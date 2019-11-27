Жители «Района идиотов» в Нигерии добились переименования деревни

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-27T11:09:57+03:00

Жители деревни теперь с гордостью будут рассказывать, что живут в "Районе изобилия" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди жаловались на то, что над ними издеваются, когда они признаются, откуда они родом

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Жители одной из деревень Нигерии не захотели больше быть населением «Района Идиотов». Название деревни смущало многих жителей. Они ходили к чиновникам с просьбой сменить название на любое другое. Все потому что те, кому посчастливилось жить в нигерийских деревнях с приличными названиями то и дело подшучивали над обитателями «района идиотов». Дошло до того, они стали стесняться признаваться посторонним, откуда они родов.

Власти, как сообщает ВВС Hausa, услышали людей и переименовали деревню в «Район изобилия».

Еще одно переименование ждет целую улицу в Амстердаме. Власти города захотели избавиться от дурной славы "Квартала красных фонарей" и от самого "бизнеса" в центре Амтсердама. Улицу, где раньше туристов заманивали в помещение витринами с красным светом, хотят переименовать, а сами заведения планируют вывезли на окраину города.

ИСТОЧНИК KP.RU