Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-27T11:12:27+03:00

ученые усомнились, что йодированная соль может решить проблему с йододефицитом у населения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Еще весной Минздрав занялся подготовкой законопроекта о всеобщем йодировании пищевой поваренной соли. Это должно помочь решить проблему с дефицитом микроэлемента у населения. Ученые из ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН объясняют, почему данная инициатива будет безрезультатна.

Йод имеет свойство испаряться при нарушении условий хранения (темное и сухое место, отсутствие воздействия на соль прямых солнечных лучей), помимо этого, есть потери от кулинарной и тепловой обработки.

— Пример: запекаем мясо при температуре 180 °С, внутри продукта — 90 °С. При этом теряется 70% добавленного в соль йода, — пояснила «Известиям» заместитель директора по научной работе профессор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Анастасия Семенова.

Она отметила, что если допустить сохранение йода в соли, то потребляя ее от 5 г до 12 г в сутки, россиянин съест до 740 мкг йода в день. Если у организма нет проблем с йододефицитом, то возникают серьезные риски. В целом же усвояемость йода зависит от форм, в котором он принимается.

Специально для этого ученые провели эксперимент на грызунах. 80 подопытных разделили на группы: первые получали обычную пищу, вторые - различные обогащенные йодом продукты (йодированный молочный белок казеин, йодированные сывороточные белки и соль с йодатом калия).

Внешний вид, поведение животных и аппетит не изменились, но уровень гормонов Т3 и Т4 (гормоны щитовидной железы, синтез которых происходит при участии йода) у питавшихся йодированными белками животных стал выше. Ученые отмечают, что в случае дефицита данных показателей может развиться нарушение обменных процессов.

На втором этапе эксперимента грызунам создали ситуацию искусственного дефицита йода. В результате этого у всех животных начался гипотериоз (развивается из-за недостаточности гормонов щитовидной железы). У всех подопытных зафиксировали снижение желания двигаться, озноб и отсутствие аппетита. После этого одной группе подопытных стали давать белковые продукты, обогащенные йодом, а другой обычные. У первых показатели гораздо быстрее вернулись в норму.

Согласно выводам ученых, органически связанный йод (содержащийся в белках) усваивается организмом намного лучше, чем просто йодированная соль.

Авторы исследования подчеркивают, чтобы действительно решить проблему с недостатком йода у россиян, нужно учитывать ряд факторов. Во-первых, регион проживания, пол и возраст человека, его профессиональную деятельность.

Во-вторых, нужно применять различные способы доставки йода в организм. В-третьих, на этикетках продуктов должн быть указана информация о количестве микроэлемента.

ИСТОЧНИК KP.RU